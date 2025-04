La Burocchi dal Demanio passa all’Arma

L‘Agenzia del Demanio ha "consegnato in uso governativo la Caserma Burocchi di Ancona all’Arma dei Carabinieri". "Il complesso di 17mila metri quadrati, già di proprietà della Finleonardo spa e in locazione passiva all’Arma come sede del Comando Legione Carabinieri Marche – fa sapere il Demanio – è stato acquistato dallo Stato con fondi del Ministero dell’Interno per un valore di 7,5 milioni di euro".

"L’iniziativa consentirà di abbattere una delle locazioni passive più onerose della città, con un risparmio di circa 700mila euro annui di canoni di affitto – ricorda l’Agenzia del Demanio – e contribuirà a consolidare le dotazioni infrastrutturali e logistiche delle Amministrazioni dello Stato sul territorio, improntate a criteri di efficienza energetica e sostenibilità ambientale". L’acquisizione della Caserma Burocchi al patrimonio dello Stato "rappresenta un’azione attuativa del Piano Città degli Immobili Pubblici di Ancona, il patto istituzionale siglato lo scorso 28 febbraio, per pianificare in modo integrato gli interventi sul patrimonio immobiliare pubblico in un’ottica di rigenerazione urbana e partecipazione della collettività. L’obiettivo è quello di restituire ai cittadini spazi vivibili e uffici più efficienti per una città sempre più dinamica, inclusiva e attrattiva per le nuove generazioni".