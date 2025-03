La caccia all’uomo. Irruzione in casa a Marzocca. L’ex moglie lancia l’allarme

È originario di Senigallia Gianluca Romita, residente in un’abitazione lungo la statale sud, all’altezza di Marzocca. Ecco perché ieri nel primo pomeriggio è stata fatta irruzione in quella casa di Marzocca. A far scattare il blitz nell’abitazione, trovata vuota, una telefonata al 112 dalla Sardegna da parte dell’ex moglie dell’uomo: aveva segnalato che l’ex marito aveva ucciso l’attuale compagna, fornendone generalità e indirizzo. I militari di Senigallia non hanno però trovato nessuno nella casa dove alcuni vicini avevano visto l’uomo, per l’ultima volta, circa una settimana fa.

Un fantasma nella frazione dove molti suoi coetanei non lo hanno mai conosciuto, così come alcuni residenti nei pressi della sua abitazione. È stata invece una vicina di casa a dichiarare ai militari, sul posto per il blitz nell’abitazione, a dichiarare di averlo visto nella frazione circa una settimana fa. Un uomo che probabilmente passava inosservato, tanto che ieri mattina, nella frazione, alla vista dei carabinieri, dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia municipale, impegnati a regolare il traffico durante i controlli degli uomini dell’Arma, molti hanno pensato che si trattasse di un incidente. Nessuno avrebbe mai immaginato che un loro concittadino sarebbe stato capace di compiere un gesto come quello che Romita ha compiuto nei confronti della sua compagna. Forse un raptus di follia, o una decisione che nella sua mente circolava da tempo. Sarà lui a spiegare agli inquirenti le motivazioni di tale gesto.

Lavorava come agente di commercio nel settore del vino, un lavoro che lo teneva lontano da casa per molto tempo: un’abitazione, quella di Marzocca che ormai veniva utilizzata principalmente per trascorrere qualche giorno di vacanza al mare o per fermarsi quando, per motivi di lavoro, si trovava in zona. Un ragazzo che molti suoi coetanei non lo ricordano nemmeno da giovane nei gruppi storici della frazione. Non si è mai proposto nemmeno alle attività locali che commercializzano vini, un particolare che rafforza il fatto che l’uomo non frequentasse la zona. Quello che lo vede protagonista è una brutta vicenda che ieri ha tenuto l’intera frazione con il fiato sospeso, nel timore che l’uomo, in preda alla follia, potesse nascondersi proprio a Marzocca. È stato questo il motivo per cui i carabinieri hanno agito velocemente e hanno fatto in modo, con l’ausilio degli agenti della polizia locale, che curiosi non si avvicinassero all’abitazione per proteggere la loro incolumità.

Le dichiarazioni dell’uomo potranno fare chiarezza su molti buchi neri che al momento incuriosiscono i residenti di Marzocca, dove i curiosi cercano conoscenti del 48enne, nella speranza di poter risalire a quella persona che, a differenza dei tanti residenti, sembra essere un ‘fantasma’.

Silvia Santarelli