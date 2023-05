La "caccia" in pieno centro Il parco della Cittadella "Chiuso per cinghiali"

di Marina Verdenelli

Il parco della Cittadella chiuso per cinghiali. In realtà ne è stato avvistato uno, ieri mattina, da un cittadino che ha avvisato subito il Comune, ma l’ungulato potrebbe non essere solo. Erano le 9 quando in via Circonvallazione sono convogliati i tecnici dell’ufficio Verde insieme alla polizia provinciale e alla polizia locale. E’ stato fatto subito un sopralluogo all’interno dell’area verde, mentre i vigili urbani hanno controllato che nessuno entrasse dagli accessi principali, fatti chiudere su indicazione dell’ufficio comunale per motivi di sicurezza. Chi era dentro il parco è stato fatto uscire, compreso il nordafricano che da mesi vive all’interno della Cittadella e nessuno è riuscito fino ad ora a farlo allontanare anche se ha due denunce pendenti per aggressioni proprio consumate dentro il parco.

"E’ stato fatto un giro all’interno – spiega Piefrancesco Gambelli, comandante della polizia provinciale – per vedere se l’animale era ancora all’interno ed era lì. Sono state trovate tracce fresche del suo passaggio. C’erano i miei agenti insieme ai tecnici del Comune e d’accordo con l’Ente il parco è stato subito chiuso. Adesso si dovrà catturarlo ma manca sempre la famosa normativa regionale che indichi chi dovrà farlo".

Il parco del Conero si è fatto avanti con personale qualificato e servizio sanitario al seguito e dovrebbero procedere loro alla cattura, probabilmente con qualche trappola. L’esemplare avvistato è di taglia media, del peso di circa 50 chilogrammi. Una bella stazza di un ungulato adulto. A spingerlo potrebbe essere stata la fame e la sete.

Nei giorni scorsi un cinghiale di quelle dimensioni, solitario, è stato visto anche al parco di via Tiziano e fuori dal maneggio della Cittadella, lungo il verde dei tornanti che confinano con l’area militare. "Lunedì e martedì lo abbiamo visto fuori dall’ingresso – racconta Annarita Delle Vergini, del maneggio – poi si è spaventato ed è andato verso la strada poi si è infilato nel verde dell’area militare. Non lo abbiamo più visto". Alle 11 di ieri un agente della polizia provinciale è andato al maneggio per avvisarli del cinghiale che gira in Cittadella, visto che la struttura fa parte del parco, e sapere se fosse entrato da loro ma lì non c’erano tracce. Le reti attorno al parco hanno diversi buchi e l’animale potrebbe usarli per fuggire. Chi dovesse avvistarlo può chiamare il comando dei vigili urbani allo 0712222200.

Gli animalisti sono preoccupati per la colonia felina all’interno. La chiusura del parco, fino a data da destinarsi, ha suscitato già le prime polemiche tra i cittadini. L’assessore Stefano Foresi ieri ha avvisato con una nota scritta, tramite i suoi uffici, tutti gli enti coinvolti, Regione, Provincia e Parco del Conero per attivarsi per la cattura. Solo dopo il parco sarà riaperto. Il problema dei cinghiali in città va avanti da mesi e non si è fatto mai nulla.