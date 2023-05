La "calata" dei big della politica Dal Terzo Polo al governo Meloni: ecco tutto il calendario dei comizi

Il Terzo Polo protagonista della campagna elettorale per le elezioni comunali di Ancona. Da oggi e fino martedì prossimo, fatto salvo lunedì 8 maggio dove la scena verrà presa dai grossi calibri portati in città dal centrodestra per Silvetti (la premier Meloni e i ministri Salvini e Tajani), un rappresentante di spicco del gruppo formato prima delle politiche 2022 sarà in città per sostenere Ida Simonella. Non stiamo parlando di politici di secondo piano, ma i rappresentanti più in vista di Azione e Italia Viva. Il Partito Democratico, al contrario, ha scelto una linea diversa e sarà presente una sola volta in città, portando però la sua nuova leader. Elly Schlein, è stato confermato, sarà Ad Ancona mercoledì 10 maggio, a meno di cento ore dal voto. Il suo comizio a sostegno dell’assessore uscente della giunta Mancinelli dovrebbe svolgersi in piazza Roma attorno alle 18 e con lei potrebbero esserci altri dirigenti della nuova segreteria Dem, compreso Marco Furfaro e altri. Tornando al Terzo Polo, oggi pomeriggio inaugurerà la calata su Ancona Mara Carfagna (ore 15 al Caffè Giuliani), ex ministro di Forza Italia ora con Calenda che a sua volta sarà nel capoluogo sabato (ore 15 alla Bontà delle Marche). In un primo momento sembrava che il leader di Azione avesse scelto di essere ad Ancona l’8 maggio, nel giorno in cui si attende un bagno di folla per la visita coordinata della Premier, Giorgia Meloni, e dei suoi due Vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Antonio Tajani; poi il dietro-front e la decisione di cambiare data.

Fin qui gli esponenti di Azione, ma non mancheranno quelli di Italia Viva. Domani toccherà a Matteo Richetti (Timeless Area di corso Stamira, ore 16,30) e domenica 7 sarà la volta dell’ex ministra Elena Bonetti (aula didattica della Mole alle ore 16,15). Si chiuderà martedì 9 maggio con Maria Elena Boschi (ore 18,30 Museo della Città). C’è poi tutto il fronte della sinistra che comprende anche il Movimento 5 Stelle, ancora alle prese con il dubbio sulla presenza o meno ad Ancona del suo leader, l’ex Primo Ministro Giuseppe Conte, che per ora si è limitato a un collegamento online durante un evento dei grillini a Torrette. Sciolto il dubbio sulla presenza del leader di Europa Verde, l’onorevole Angelo Bonelli, a sostegno del candidato Roberto Rubegni. Bonelli sarà alla sala Boxe della Mole domenica prossima (ore 10,30). Per quanto concerne Francesco Rubini, candidato sindaco e consigliere comunale uscente di Altra Idea di Città, domenica scorsa è saltato l’incontro con l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Nei prossimi giorni, tuttavia, arriverà Giuliano Granato, portavoce di Potere al Popolo e lunedì prossimo sarà ad Ancona Federico Martelloni della segreteria nazionale di Sinistra Italiana. Trattandosi di un movimento apartitico, nessun leader nazionale verrà a sostegno di Marco Battino di Ripartiamo dai Giovani.