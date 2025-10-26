La calisthenics al parco Vialli

Nuovi attrezzi da calisthenics nel parco Gianluca Vialli. "Il nostro parco cittadino – evidenzia il sindaco David Grillini – continua a crescere e a trasformarsi in un vero e proprio polo dello sport all’aperto. Dopo la realizzazione del campo da calcetto, del campo da pallavolo e della vigna urbana, abbiamo ora installato una nuova area dedicata al calisthenics, una disciplina sempre più apprezzata da giovani e adulti per la sua capacità di unire forza, equilibrio e controllo del corpo, valorizzando al tempo stesso la socialità e l’attività fisica all’aria aperta. Gli attrezzi, di ultima generazione, permettono di allenarsi in modo completo sfruttando il peso corporeo: un modo semplice, accessibile e sostenibile di prendersi cura di sé e del proprio benessere. Questa nuova area – aggiunge – si inserisce in un progetto più ampio di promozione dello sport non professionistico, inteso come momento di crescita personale, di inclusione e di comunità".

Il parco è stato dedicato a uno sportivo particolarmente amato: Gianluca Vialli, campione di Sampdoria, Juventus e Chelsea. "È proprio in questo spirito che il parco e’ ufficialmente intitolato a Gianluca Vialli, una figura che ha saputo incarnare i valori più autentici dello sport: impegno, lealtà, amicizia e passione".