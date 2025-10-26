La calisthenics al parco Vialli

Il Bologna dei sorrisi

Ancona
CronacaLa calisthenics al parco Vialli
26 ott 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Nuovi attrezzi da calisthenics nel parco Gianluca Vialli. "Il nostro parco cittadino – evidenzia il sindaco David Grillini – continua a crescere e a trasformarsi in un vero e proprio polo dello sport all’aperto. Dopo la realizzazione del campo da calcetto, del campo da pallavolo e della vigna urbana, abbiamo ora installato una nuova area dedicata al calisthenics, una disciplina sempre più apprezzata da giovani e adulti per la sua capacità di unire forza, equilibrio e controllo del corpo, valorizzando al tempo stesso la socialità e l’attività fisica all’aria aperta. Gli attrezzi, di ultima generazione, permettono di allenarsi in modo completo sfruttando il peso corporeo: un modo semplice, accessibile e sostenibile di prendersi cura di sé e del proprio benessere. Questa nuova area – aggiunge – si inserisce in un progetto più ampio di promozione dello sport non professionistico, inteso come momento di crescita personale, di inclusione e di comunità".

Il parco è stato dedicato a uno sportivo particolarmente amato: Gianluca Vialli, campione di Sampdoria, Juventus e Chelsea. "È proprio in questo spirito che il parco e’ ufficialmente intitolato a Gianluca Vialli, una figura che ha saputo incarnare i valori più autentici dello sport: impegno, lealtà, amicizia e passione".

