La camera ardente per Andreea Rabciuc. Domani l’ultimo saluto nel duomo di Jesi

L’addio ad Andreea Rabciuc, i cui resti sono stati ritrovati quasi due anni dopo la scomparsa: in tanti ieri all’apertura della camera ardente alla casa funeraria Santarelli di Monsano. Amici, conoscenti, ma anche persone comuni che, conosciuta la storia della 27enne, avevano sperato in un lieto fine per oltre un anno. Anche oggi la camera ardente resterà aperta e domani pomeriggio alle 15, nel duomo di Jesi, sarà quindi celebrato il funerale della ragazza di origini romene, ma da tanti anni in Italia.