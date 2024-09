La campanella torna a suonare alla "Da Vinci"

È facile pensare che quel sorriso, esibito da autorità, maestre, genitori e bimbi, contenesse anche una sana emozione. Rientrare a scuola, dopo più di due anni in oratorio per sette classi e alla Montessori per altre due, non dev’essere stato semplice. E allora ieri mattina, quando è entrata in azione la prima campanella, il suono ha riecheggiato a festa nelle vie della frazione, tanto quanto suonano le campane di Sant’Andrea. Stavolta, però, per celebrare la riapertura ufficiale della Da Vinci di Castelferretti. Attesa come non mai dalla comunità. C’è voluto del tempo prima di restituirla ai bimbi, ora accolti in un autentico gioiellino, a giudicare dalle prime impressioni. Palloncini e festoni hanno accompagnato il ritorno tra i banchi dei 207 alunni della elementare, prima del taglio del nastro con il sindaco Stefania Signorini, la vice con delega ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi, gli assessori Ilenia Orologio, Elisa Penna e Romolo Cipolletti, nonché la dirigente del neonato Istituto comprensivo Sanzio-Centro Alessandra Rucci.

Un lungo percorso, si diceva. Avviato a maggio 2022 con la consegna del cantiere, prima delle demolizioni di agosto della parte più recente (anni Settanta) dell’edificio oggi ricostruito. La parte storica, invece, era stata parzialmente ristrutturata (si pensi a tetto e infissi) già nel 2020 ed è stata perfettamente armonizzata al corpo di fabbrica 2.0. Nei tre livelli sono state ricavate complessivamente dieci grandi aule, un laboratorio di informatica, una biblioteca, un’aula polivalente, due locali per la refezione (uno ad uso flessibile), una palestra (più che raddoppiata rispetto al passato e fruibile anche in orari extrascolastici) e spogliatoi separati per uomini, donne e docenti. Sono presenti inoltre più bagni e un ascensore per collegare i piani. La Da Vinci disporrà anche di un impianto fotovoltaico, è isolata termicamente per ridurre drasticamente il consumo energetico. Sono arrivati infine dei monitor touch nelle aule.

Quanto agli esterni, è stato rifatto l’asfalto del piazzale antistante, con una nuova segnaletica, ed ampliato il giardino (protetto da una recinzione). Complessivamente sono stati investiti 3 milioni di euro, finanziati per metà con fondi del Pnrr. "Un giorno speciale perché corona un percorso estremamente sfidante in termini di impegno finanziario e di lavoro, che ha coinvolto tutta la Giunta", i ringraziamenti del sindaco estesi anche a dirigenti e uffici. "Grazie all’impegno di tutti siamo riusciti ad affrontare anche la sfida di avere una scuola nuova, moderna, efficiente e priva di barriere architettoniche, nel pieno della crisi legata all’aumento prezzi delle materie prime e alle modifiche normative legate al Pnrr", il bis di Barchiesi.

