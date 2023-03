La candidata Simonella "Non mi sento a rischio E anche Elly Schlein non aveva la tessera Pd"

di Giacomo Giampieri

Valeria Mancinelli, sindaco di Ancona, ha stroncato sul nascere le voci sulle possibili fibrillazioni interne alla coalizione del centrosinistra dorico, tali da poter mettere in crisi la candidatura della sua "delfina", Ida Simonella, all’esito del voto congressuale per il rinnovo delle segreterie nazionale e regionale del Partito Democratico: "Non credo ci saranno ripercussioni. La candidatura che abbiamo espresso è frutto delle Primarie. Non possiamo dire alle persone abbiamo scherzato, ora ricominciamo. Non sarebbe una genialata, non sarebbe credibile. Ad un miglio dall’arrivo mi sembrerebbe una sciocchezza". E la diretta interessata, l’assessore a Porto e Bilancio come risponde, invece?

Ida Simonella, sente a rischio la sua leadership dopo l’elezione di Elly Schlein e Chantal Bomprezzi?

"No, nel modo più assoluto. Com’è stato detto da tutti, in primis da Valeria, la mia candidatura è stata espressa dalle Primarie e si è scelta quella modalità partecipativa per arrivare ad una sintesi. Non viene messo in discussione un bel niente. È un tema che non mi pongo".

Che spunto trae, però, dall’investitura ufficiale di Schlein?

"Prima una riflessione. Sono contenta dell’energia che queste Primarie hanno sprigionato, portando alle urne oltre un milione di persone. Abbiamo vissuto un momento di entusiasmo che va coltivato e che, penso, potrà essere da traino anche per noi. Elly è stata brava a conquistare il voto di opinione e anche quelli dei non iscritti al Pd. Come d’altronde Chantal Bomprezzi, con la quale mi congratulo".

La segretaria marchigiana dem ha riferito che lei è stata tra le prime a contattarla...

"Certo. Ha fatto un grande lavoro con la sua squadra per andare a ricoprire questo prestigioso incarico. Diciamo che un segnale gli elettori lo hanno mandato. Ed è piuttosto chiaro".

Quale?

"A mio avviso lo stesso da cogliere anche a livello locale. Dovremo parlare molto di futuro e di visione, portando proposte serie per essere credibili. Noi siamo il risultato della coerenza tra quello che diciamo, quello che facciamo e quello non abbiamo fatto ma vogliamo fare. Abbiamo radici solide. Tra l’altro io mi candidato a sindaco, non per guidare un partito. Quindi, da amministratrice, devo saper tradurre sogni e visioni in realtà. La coerenza e il percorso parlano chiaro".

Ci si rivede, un po’, nella Schlein?

"Per alcune cose devo dire di sì. Ad esempio, come lei prima del voto, io non ho alcuna tessera di partito. E in più percepisco entusiasmo nella strada che stiamo facendo. Speriamo possa essere di buon auspicio".

Anche per allargare la coalizione?

"Beh, la nostra è già ampia e parla a diversi mondi, come quello centrista o del Terzo Polo, che farà una lista in mio sostegno con Azione, Italia Viva e Socialisti".

Sarò più esplicito: c’è margine per "imbarcare" i Verdi, in considerazione che non sono ancora arrivati ad un accordo su un candidato unitario con Altra Idea di Città, Movimento 5 Stelle e civici?

"Con molti rappresentanti dei Verdi ho rapporti molto cordiali, sia con quelli presenti in Consiglio sia con gli altri. Se vogliono aderire al progetto, sappiano che un programma della coalizione di centrosinistra c’è ma può essere integrato. Come accaduto con Carlo Pesaresi, che ha portato spunti e stimoli che ci hanno arricchito e sono diventati un patrimonio per tutti noi".