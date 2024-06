La cantautrice ligure Vernassa racconta in musica la "sua" Ancona

Ci sarà anche la cantautrice Domenica Vernassa alla ‘Festa de NiArchi’ di sabato in piazza del Crocifisso ad Ancona.

Ligure di nascita ma anconetana di adozione, Vernassa, dalle ore 20 circa, presenterà ‘Archimia’, un disco antologico in cui ripropone alcuni dei suoi brani più noti, dedicati soprattutto ad Ancona. Decisamente ‘in tema’ è l’inedita ‘Via Marconi’ (pezzo intenso e trascinante che conquista fin dal primo ascolto), uno dei luoghi del cuore dell’artista.

"Agli Archi ho ritrovato una parte della mia Liguria, con i suoi portici in città come Imperia e Savona. Quando sono arrivata ad Ancona mi sono innamorata del quartiere, che mi ha ispirato anche artisticamente. Ho vissuto in vari quartieri, ma questa per me è la zona più bella della città. C’è il mare, il porto, la Mole, e dall’alto la vista spazia fino a Pesaro. E poi è una quartiere multietnico, di incontro tra popoli, dove scoprire odori e sapori di mondi che non si conoscono. La diversità per me è un valore, significa crescita".

Nel disco c’è la Vernassa che racconta la ‘sua’ città (‘La mia Ancona’), quella che ne rievoca una figura mitica (‘Umbertì’, ‘Ene daeru loro’), quella che omaggia l’amatissimo Fabrizio De André (‘La canzone di Marinella’, che sabato canterà, insieme a ‘Creuza de mä’), e quella più ironica (‘Il macellaio’).

Di recente è stato realizzato un docufilm sul clochard Umbertì, ‘L’ultimo Re di Ancona’, lo stesso titolo del cd che Vernassa pubblicò molti anni fa.

"Di lui mi colpì la libertà, ma anche la sicurezza, la forza. Con quel suo atteggiamento ‘svaccato’, disteso come un antico romano, sembrava dire: non me ne frega di niente. In un certo senso si ‘imponeva’. Ma era anche simpatico. Quando passavo mi diceva: sei bella. E mi chiedeva una sigaretta".

Il disco ‘Archimia’ sarà in vendita sabato, e prossimamente in formato digitale sulle principali piattaforme del web.

Raimondo Montesi