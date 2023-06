La Capogrossi torna al lavoro in ospedale

Dopo la sconfitta del centrosinistra alle comunali di Ancona, la vita è ripresa per gli assessori che hanno fatto parte della squadra di Valeria Mancinelli durante l’ultima legislatura. La stragrande maggioranza dei 9 assessori, più di due terzi, non sarebbe rimasta assieme a Ida Simonella, la candidata della coalizione. Una delle poche che avrebbero avuto la conferma era sicuramente Emma Capogrossi, per dieci anni ai servizi sociali e pronta a un terzo mandato. La vittoria del centrodestra ha cambiato l’orizzonte e così per Emma Capogrossi si sono riaperte le porte dell’azienda Ospedaliero-Universitaria di Torrette dove ha lavorato per tanti anni prima dell’avventura da amministratrice. L’ex responsabile dei servizi sociali comunali ha ufficialmente ripreso il suo ruolo a Torrette, che aveva lasciato potendo contare sull’aspettativa, da inizio giugno. Altri assessori avrebbero sicuramente smesso di fare politica, pensiamo a Pierpaolo Sediari (Commercio, patrimonio, a lungo vicesindaco) e Tiziana Borini (Politiche educative). Stefano Foresi (Manutenzioni) rimane con un ruolo diverso, da assessore per due mandati a consigliere di minoranza dove dovrebbe sedere anche la stessa Ida Simonella. Da capire il domani di Andrea Guidotti (Sport) e Michele Polenta (Ambiente), ma anche di Paolo Marasca (per due mandati alla cultura) che nel frattempo proprio in questi giorni ha pubblicato il suo ultimo libro. Dimenticavamo l’ex sindaca, Valeria Mancinelli, che ha ripreso il suo mestiere di avvocato.