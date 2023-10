La capolista Arconatese va di fretta 2-1 al Ponte San Pietro (Girone B)

L’Arconatese contro il Ponte San Pietro vince per 2 a 1 e resta in testa al girone B della serie D. Per la formazione oroblù di mister Giovanni Livieri apre le marcature al 43’ del primo tempo il terzino Maute, al suo secondo gol stagionale, con preciso stacco aereo dopo che in precedenza Chessa su calcio piazzato aveva preso la traversa. Prima dell’intervallo al 47’ arriva per la squadra arconatese anche il raddoppio ad opera del centravanti Quaggio, sempre su colpo di testa. Nel finale di partita prova a riaprire la partita per gli orobici del Ponte San Pietro il vivace Gningue e anche nelle ultime battute del match, il portiere dell’Arconatese Lionetti è protagonista di alcuni ottimi interventi. Luca Di Falco