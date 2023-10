La capolista di Livieri alla prova Brusaporto: Serie D Girone B

Nel girone B della serie D la capolista Arconatese riceve il Brusaporto. La partita si gioca alle 14.45 allo stadio di Caronno Pertusella, che quest’anno ospita le gare interne degli oroblù in attesa di tornare ad Arconate. Mister Giovanni Livieri mette in guardia dalle insidie del match odierno: "Il Brusaporto è sempre una squadra ostica, dovremo stare ben attenti e concentrare le migliori energie dopo il turno infrasettimanale. Non potremo avere a disposizione Luoni, squalificato, Chessa e Ientile, ma i ragazzi sono pronti a giocare la loro gara".

Il Legnano di mister Raffaele Scudieri dopo lo scivolone interno di mercoledì nel debutto al Mari si vuole riscattare nella trasferta a Crema. "Incontriamo -dice il direttore sportivo Alessio Ferroni- un’altra squadra di tradizione e siamo desiderosi di rifarci, riprendendo al meglio il nostro cammino in campionato, dopo l’immeritata sconfitta di mercoledì puntando sul lavoro del nostro tecnico con il gruppo".

Completano il programma del girone B, Club Milano-Caldiero Terme, Desenzano-Piacenza, Caravaggio-Castellanzese, Casatese- Villa Valle, Folgore Caratese-Real Calepina, Pro Palazzolo-Ponte San Pietro, Tritium-Varesina e Virtus Ciserano Bergamo -Clivense.

Luca Di Falco