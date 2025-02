Nessuna vittoria in trasferta nell’ultima giornata del girone A di Promozione che non riserva sorprese in testa alla classifica. Dove la capolista Fermignanese e la Jesina proseguono la loro marcia vincente e per giunta nell’ultimo turno con identico punteggio: 2-0. Sempre quattro i punti che separano le due squadre. Il Marina consolida la terza piazza vincendo lo scontro playoff contro la Vigor Castelfidardo.

Quest’ultima si conferma al quinto posto visto che sia il Moie Vallesina che il Gabicce Gradara non vanno oltre il pari casalingo. Sul campo del Moie festeggia il primo punto del nuovo anno il Barbara Monserra che domenica ha ufficializzato il nuovo allenatore per il dopo Mancini. E’ Emanuele Mosca, mister degli allievi del Monserra. La Biagio Nazzaro esce con un punto dal campo del Sant’Orso, mentre torna alla vittoria il Sassoferrato Genga che non poteva sbagliare in casa contro l’Appignanese ultima in classifica prendendosi tre punti nello scontro salvezza che fanno soprattutto morale.

Nel girone B di Prima Categoria la Castelfrettese riesce a espugnare un ostico campo come quello del Borgo Minonna (quinta vittoria consecutiva) grazie ai gol di bomber Serrani e Gabrielli, entrambi in doppia cifra (24 reti in due) nella classifica dei marcatori.

Anche se è Fc Osimo a fare la voce grossa nell’ultima giornata con il successo sul quotato Borghetto che rilancia così le ambizioni playoff della formazione osimana. Fc Osimo che torna in campo oggi (ore 15) per il recupero sul campo della Labor per recuperare la sfida non giocata per impraticabilità di campo dieci giorni fa. Nel girone C tre punti importanti per l’Argignano: ora la zona salvezza diretta è lontana solo un punto. Un altro pareggio fuori casa per la Passatempese.