La cardiochirurgia pediatrica in stallo: guidava il reparto addirittura dal 2008

La cardiochirurgia pediatrica di Torrette in stallo pieno, attività ridotta ai minimi termini in attesa di nominare il nuovo direttore. Sta diventando un vero e proprio caso la situazione che si vive all’interno del reparto per tanti anni guidato dal dottor Marco Pozzi. Il medico venuto da Liverpool a Torrette in pianta stabile dal 2008 è ufficialmente ancora alla guida dell’unità operativa in attesa che il suo contratto, non rinnovato dall’azienda ospedaliera di Torrette, scada in maniera definitiva alla fine di febbraio del 2024. Avendo tantissime ferie da smaltire, il primario della cardiochirurgia pediatrica non è in servizio dalla fine di settembre e tale resterà fino al termine del suo mandato. Da quando Pozzi non è più in corsia l’attività chirurgica del reparto, uno dei tanti fiori all’occhiello della sanità marchigiana, è praticamente ridotta quasi allo zero. A parte consulenze e piccoli interventi oltre alla routine, i medici in servizio, e di conseguenza il resto del personale sanitario dedicato, non possono produrre prestazioni. Quelle prestazioni che, tradotte con la sigla Drg (Diagnosis related groups, tradotto più banalmente le tariffe applicate attraverso cui si sostiene la politica sanitaria di un azienda e di un territorio), hanno sempre garantito linfa vitale per le casse e soprattutto risultati operativi eccezionali. Il mese scorso il bando di concorso per individuare la nuova figura dirigenziale è andato praticamente deserto (un solo candidato, procedura rinviata) e i termini sono stati riaperti.