"La cardiologia è salva", il comitato esulta

Al ‘Principe di Piemonte’ torna l’Utic Cardiologica, ad annunciarlo è il Comitato a Difesa dell’Ospedale di Senigallia che nei giorni scorsi ha incontrato il Commissario Ast2 Nadia Storti. "Il Commissario ci ha annunciato che è stata fatta la scelta di tre Utic cardiologiche: Senigallia, Jesi e Fabriano – spiega il Comitato – ci è stato confermato anche il prolungamento dell’incarico di responsabile e che i posti letto di terapia intensiva cardiologica che troveranno posto nella nuova palazzina, dal costo di 16 milioni di euro, saranno sei, come attualmente previsto". Questa è la seconda volta che il Comitato incontra il Commissario con cui si è parlato anche del laboratorio analisi: "Abbiamo sottolineato che la dotazione organica è e deve rimanere di cinque unità la cui gestione deve passare direttamente sotto il responsabile del servizio dottor Lodolini e non più a carico della D.a.o Rocchi – prosegue il Comitato – a fronte della nuova organizzazione, 80 prelievi al giorno più emergenze e gravidanze si è scelto di continuare in via sperimentale con le prenotazioni tramite Cup regionale e Cup ospedaliero. L’argomento è oggetto di approfondimento da parte del Commissario e del responsabile Lodolini. Abbiamo comunque ottenuto di monitorare insieme gli sviluppi per verificarne l’efficacia organizzativa". I problemi riguardano anche le liste di attesa di radiologia per cui occorrono operatori e macchinari. Sulle liste di attesa è intervenuto ieri anche il capogruppo del Pd e consigliere regionale Maurizio Mangialardi e il consigliere regionale Romano Carancini: "Ci sembra che i dati Istat parlino chiaro: con la destra al governo della Regione Marche i cittadini che rinunciano a ricevere le prestazioni del servizio sanitario pubblico sono drammaticamente aumentati. Un dato incontrovertibile, sottolineato anche dal caos che sta travolgendo il Cup e che, al di là del ventaglio di scuse che abbiamo ascoltato dalla giunta Acquaroli in questa prima metà di mandato, suona come una sentenza definitiva sulla politica sanitaria del centrodestra: di fatto, nelle Marche, la salute non è più un diritto universale". Attese che superano l’anno per gli esami endoscopici dove spesso, i senigalliesi sono costretti a recarsi in altri comuni per cercare di accorciare le tempistiche. Liste di attesa che si allungano anche per quanto riguarda una visita pneumologica dove, anche in questo caso, l’attesa supera l’anno. Lunghe attese che permangono anche al pronto soccorso dove, per un codice di media gravità si aspettano anche dieci ore, così è accaduto anche questa settimana ad una signora che si è presentata in Ps con i sintomi di una polmonite che poi gli è stata diagnosticata dagli stessi medici in servizio.