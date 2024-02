La carica dei 100 in piazza: scattano i controlli

Centro città invaso da oltre cento giovanissimi, in larga parte minorenni, arrivati in treno dall’hinterland anconetano e per motivi non meglio specificati: massiccio intervento della polizia locale e dei carabinieri, con almeno dieci pattuglie, onde evitare problemi di ordine pubblico. È accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì. Attorno alle 18 i primi movimenti "sospetti".

E ovvero quando i ragazzini sono stati notati in piazza Mazzini, prima che gli stessi si trasferissero in massa verso piazza Catalani. Dalla visione delle immagini della videosorveglianza, gli agenti del Comando di Palazzo Bianchi hanno compreso la possibile anomalia, tanto da richiedere l’intervento congiunto dei militari della caserma di via Puglie. A quel punto, le forze dell’ordine hanno raggiunto il cuore falconarese ed hanno proceduto all’identificazione dei baby "turisti", alcuni dei quali arrivati addirittura da Fabriano e Senigallia, non certo per un raduno autorizzato o per una manifestazione.

Non sono emerse particolari irregolarità, ma è chiaro che quella presenza improvvisa abbia indotto polizia locale e carabinieri ad approfondire i controlli. Tanto che, attorno alle 20, i giovanissimi sono stati riaccompagnati in stazione per risalire a bordo dei convogli, ma anche degli autobus, per tornare a casa. La stazione, sempre ieri, è stata controllata con particolare riferimento dalle autorità. Nel pomeriggio è stato sorpreso un pregiudicato intento a cedere uno spinello ad un altro ragazzino. L’uomo è stato denunciato, il giovane è stato invece sanzionato. A casa dell’uomo sono stati rinvenuti anche residui di lavorazioni, un bilancino di precisione e strumenti per il confezionamento delle dosi. Nel frattempo, in campo anche la polizia ferroviaria per un’operazione ad ‘Alto Impatto’.

Nello scalo falconarese è stato denunciato un 46enne nigeriano che si è rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità e per resistenza a pubblico ufficiale. In particolare la Polfer è intervenuta perché l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, barcollava sul marciapiede della stazione, molestando i viaggiatori e lasciando a terra le lattine di birra vuote. Alla richiesta degli operatori di fornire le generalità è andato in escandescenze, dichiarando di non avere i documenti e dimenandosi. Le verifiche della Polfer sono state effettuate parallelamente anche a Fabriano, col supporto del personale di Rfi e delle unità cinofile quale Kara, un bellissimo pastore tedesco impegnato nell’attività antidroga. Sono state controllate 118 persone, tra le quali 11 minori. Una persona è stata sanzionata perché trovata in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

Giacomo Giampieri