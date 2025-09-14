La carica dei 3500 al primo giorno di scuola. Gli studenti di Medi e Corinaldesi ancora nel limbo

Oggi la carica dei 3500 al rientro sui banchi, gli alunni sono 147 in meno del 2024. Il calo più significativo si avverte alla primaria – 122, mentre sono – 18 per la scuola dell’infanzia e – 7 alla scuole medie. In dieci anni gli studenti sono 841 in meno. Tre i plessi presenti in città: al plesso Senigallia Centro Fagnani ci sono 1092 iscritti, di cui 259 alla scuola dell’infanzia, 444 alla primaria e 389 alla scuola media. L’istituto Senigallia Nord Giacomelli è il più numeroso, nonostante due scuole siano in fase di ristrutturazione: sono 1114 gli iscritti di cui 236 all’infanzia, 484 alla primaria394 alla secondaria. Il termine dei lavori per l’ala della Puccini, dichiarata inagibile nel 2020 è fissato per fine anno, intanto alcune classi, dopo lo stop dovuto al Covid, sono state trasferite all’ex seminario vescovile, sede della scuola media Mercantini. Proseguono i lavori anche per il polo 0-6 di Cesanella dove mancano da allestire gli impianti, montare i vetri e ripartire gli spazi. Anche in questo caso, il 2026 sarà fondamentale: l’ingresso nella nuova scuola per gli alunni 3-5 anni è previsto per febbraio. Il 2026 sarà l’anno del termine dei lavori anche per l’asilo di Marzocca. A sedere domani sui banchi della nuova scuola Marchetti saranno gli studenti dell’istituto comprensivo Senigallia Sud Belardi, che conta 690 studenti, di cui 177 alla scuola per l’infanzia, 369 alla primaria e 144 alla scuola media. Quest’ultimi da domani nella nuova scuola dove potrà accedere anche un genitore per una breve visita. Una concessione della preside Paola Filipponi, in attesa dell’inaugurazione prevista per i primi di ottobre, una scelta voluta dal sindaco per evitare polemiche e passerelle in vista delle prossime elezioni regionali del 28 e 29 settembre. Si parte quasi a pieno regime: il servizio mensa sarà infatti disponibile già da martedì, un modo per evitare che le famiglie che scelgono il tempo pieno per motivi organizzativi, potranno contare sul servizio a partire già dal secondo giorno di scuola. Per il lunch box, bisognerà invece attendere il 22 settembre. Un anno sottotono per gli studenti del Liceo Medi e dell’Istituto Corinaldesi che dovranno attendere per essere trasferiti, i primi dalle aule del Panzini in cui sono stati spostati provvisoriamente e i secondi dai moduli allestiti, dopo la chiusura per inagibilità di un plesso del Corinaldesi.