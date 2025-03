La carica di Braconi:: "Ora non molliamo"

"L’importante è non mollare, stare sempre sul pezzo, continuare a lavorare bene per raggiungere il nostro obiettivo". Lorenzo Braconi cerca di caricare i compagni per la volata finale del Castelfidardo con vista salvezza. Come ha fatto un po’ nell’ultimo periodo. Solo il ragazzo fidardense, 23 anni, è andato a segno per la squadra di Giuliodori nelle ultime quattro partite. Dove sono arrivati solo due punti. Fondamentali i suoi due gol segnati contro Samb e Recanatese. L’ultimo, un tocco sotto porta in scivolata, servito per riprendere i giallorossi, con tanto di dedica "a mio padre Giorgio". Due gol della punta fidardense valsi due punti per la formazione di Giuliodori. "Purtroppo sono arrivati soltanto due punti in 4 partite, forse ci è mancata un po’ di concretezza sotto porta e concentrazione" l’analisi di Braconi. Ma il rammarico non manca in casa fidardense per quella doppia ammonizione di Nanapere nel primo tempo che ha condizionato inevitabilmente il derby.

"È stata una partita dove non siamo partiti al meglio, ma nel momento che abbiamo preso coraggio abbiamo trovato il pari. Se fossimo rimasti in 11 sarebbe potuta arrivare anche la vittoria, ma anche in 10 abbiamo avuto occasioni e ci siamo coperti molto bene. E’ vero che nelle ultime partite sono l’unico che ha trovato il gol, ma il merito è più della squadra che mio". Nell’ultima rete grandi meriti per capitan Gianmarco Fabbri che ha seminato il panico nell’area di rigore ospite prima di servire un pallone d’oro a Braconi davanti alla porta. "Ci impegniamo tutti per trovare il gol e per portare la vittoria a casa indipendentemente da chi segna".

Sembra essersi fermato nelle ultime giornate invece Nanapere, il bomber della squadra. L’ultimo suo guizzo contro il Sora il 9 febbraio. Nella prossima partita, a Notaresco, sarà addirittura squalificato. "Io e Nana ci troviamo bene insieme, è un peccato che sia squalificato perché da una grossa mano alla squadra. Studieremo presto il Notaresco e sono sicuro che il nostro spirito di squadra e la nostra determinazione non mancheranno".

JUNIORES. Il Castelfidardo juniores oggi scende in Abruzzo per sfidare l’Aquila (11esima di ritorno). Fischio d’inizio al Gran Sasso d’Italia alle ore 15:30.