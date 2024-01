La carica di Tommaso Barnabà: "Con il Cesena sarà battaglia"

Aveva disputato l’ultima partita da titolare a Sassari contro la Torres, il 12 novembre. Poi soprattutto tanta panchina, fino a tornare di nuovo in campo dal primo minuto a Pineto, nella partita vinta dall’Ancona domenica scorsa. Lui è Tommaso Barnabà, difensore classe 2002 nato a Bologna e cresciuto nelle file della squadra rossoblù, per arrivare ad Ancona due estati fa. Lo scorso anno, un suo assist permise a Spagnoli di realizzare il gol-partita a Cesena. "A Pineto sensazioni positive fin dall’inizio – racconta Barnabà –, anche se era da tanto che non giocavo come titolare e avevo tanta voglia, tanto entusiasmo e ho provato a dimostrarlo in campo, provando anche a contribuire all’affiatamento della squadra in campo". Sulla sua partita prosegue: "Una prestazione positiva, avrei potuto fare gol, avrei potuto fare meglio in alcuni cross". Nella ripresa un suo colpo di testa ha costretto il portiere avversario a una bella parata. "Ho dovuto indietreggiare e ho provato a mettere la palla sull’altro palo, volevo prendere il portiere in controtempo, ma non l’ho angolata abbastanza". Barnabà parla della sua crescita: "Mi sento migliorato rispetto allo scorso anno anche per i tanti allenamenti nella categoria, prima giocavo in serie D. Poi stare in campo aiuta, si prende consapevolezza e anche domenica scorsa a Pineto ho sentito la fiducia dei compagni". Sul suo ruolo specifica: "Mi piace giocare da braccetto, ma anche da quinto di centrocampo oppure da terzino in una difesa a quattro, tre ruoli che mi piacciono tutti". Sulla partita contro il Cesena poi conclude: "Servirà un atteggiamento tre volte più battagliero di quello mostrato contro il Pineto, affrontiamo una squadra che viene ad Ancona con un obiettivo preciso, ma sapremo caricarci, non solo per gli ultimi risultati ma anche grazie all’ambiente che ci sarà al Del Conero domenica". g. p.