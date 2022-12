La Caritas premiata dal Rotary Club

’Paul Harris Fellow’, la più alta onorificenza rotariana conferita alla Caritas di Senigallia. Il presidente Giovanni Consalvo Traina ha illustrato le motivazioni che hanno portato alla scelta della Caritas per la consegna: "Ricordo il costante lavoro quotidiano dei tanti volontari impegnati nell’offrire aiuto e supporto alle famiglie in difficoltà, preparare pasti caldi, ridistribuire e condividere ma, soprattutto, accogliere ed ascoltare le tante persone che si presentano con gravi problemi da affrontare e risolvere. Come già accaduto nelle settimane immediatamente successive all’alluvione del 2014 – ha proseguito Consalvo Traina - all’indomani della recente esondazione del fiume Misa, la Caritas ha inoltre efficacemente coordinato le attività da svolgere ed organizzato al meglio la raccolta del materiale finalizzato alle operazioni di pulizia e allo sgombero dei detriti". Dopo la cerimonia di conferimento del Paul Harris Fellow alla organizzazione da lui diretta, il dott. Giovanni Bomprezzi ha ringraziato il Rotary per aver subito messo a disposizione della comunità alluvionata le energie disponibili e le tante competenze professionali di cui dispone.