La Caritas si mobilita: una raccolta di aiuti

Dopo l’impegno per risollevare la spiaggia di velluto dall’alluvione del 15 settembre 2022, da ieri Caritas Senigallia organizza una raccolta materiale per le zone alluvionate in Romagna, ovviamente in rete con le Caritas dell’Emilia Romagna.

"Consapevoli delle difficoltà estreme e delle tante necessità della prima fase di emergenza, vogliamo dare il nostro aiuto a chi vive così vicino a noi e che ha sempre dimostrato una grande solidarietà, che vogliamo ricambiare" le parole del presidente della Fondazione Caritas Giovanni Bomprezzi.

Presso il magazzino solidale Rikrea, in via Arceviese, verrà raccolto del materiale che porteremo nelle zone colpite dall’alluvione, "per cui abbiamo già predisposto un grosso camion. Il materiale che raccogliamo è questo: carriole, pale, guanti, stivali, tira acqua con manici, stracci, idropulitrici e generatori. Al momento ritiriamo esclusivamente questo tipo di cose, per evitare di raccogliere prodotti non necessari nella gestione di questa prima fase di emergenza. Proprio come già accaduto in città durante l’ultima alluvione che ha flagellato diversi quartieri".

Rikrea raccoglierà con questi orari: lunedì 22 dalle 16.30 alle 19, martedì 23 dalle 9 alle 12.30, mercoledì 24 dalle 16.30 alle 19, giovedì 25 dalle 9 alle 12.30.

"Ci stringiamo al dolore dei familiari delle vittime e alla sofferenza di chi sta affrontando questa devastante alluvione" - ha concluso Bomprezzi –. Numerose le iniziative ancora in corso da parte di Caritas Senigallia per reaccogliere fondi da destinare agli alluvionati senigalliesi, molti dei quali ancora in difficoltà. Il prossimo 21 giugno si disputerà la Partita del Cuore tra Nazionale Cantanti e Charety Senigallia, il ricavato sarà interamente devoluto agli alluvionati. La partita era stata inizialmente programmata per lo scorso 16 aprile ma è stata rinviata a causa di un’allerta meteo importante.