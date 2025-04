La Caritas sott’acqua alla vigilia di Pasqua

Altro imprevisto per la Caritas di Falconara. Nel sabato di vigilia alla Santa Pasqua, infatti, i locali provvisori - utilizzati in seguito dell’emergenza di due anni e mezzo fa, quando crollò il controsoffitto della struttura originaria - sono finiti sott’acqua, complice l’improvvisa rottura di un tubo dell’impianto idrico. Ad allagarsi anche la cantina del Convento. La scoperta al mattino. "Purtroppo una parte del materiale è andato perso", ha confessato con non poco rammarico la responsabile della Caritas di Falconara, Ondina Gherghut, quando si è appreso che indumenti, oggetti e beni destinati alle persone erano stati raggiunti dall’acqua. Nel dettaglio, purtroppo, un materasso, un trio per neonati, un lettino estivo, due seggiolini per le auto, una decina di sacchi con il vestiario e purtroppo anche latte e alcuni pannolini. Per fortuna, però, "il tempestivo intervento dei frati ha permesso di limitare i danni – ha continuato –. Questo anche grazie ad un parrocchiano idraulico che, in maniera provvidenziale, si è prestato subito per aggiustare la tubazione". Sono intervenuti anche alcuni scout del gruppo parrocchiale. Ondina Ghergut, quindi, ha chiesto il supporto dei volontari del gruppo comunale di Protezione civile, i quali – nonostante la giornata prefestiva – "si sono prodigati per aiutare a riportare la situazione alla normalità", ha proseguito la responsabile della Caritas falconarese nell’esprimere "il più sentito ringraziamento e la nostra riconoscenza, da parte mia e della comunità dei frati, a chi ci ha aiutati". Gherghut ha fatto sapere di aver contattato anche il Comune di Falconara per metterlo a conoscenza dell’accaduto. Sul posto sono arrivati due operai comunali per un sopralluogo, ma il guasto era già stato riparato. E pensare che la struttura, non più tardi della fine del 2022, aveva subito numerosi problemi. Si pensi, ad esempio, alle conseguenze del terremoto del 9 novembre di quell’anno e alle successive infiltrazioni d’acqua che un mese dopo, ovvero ad inizio dicembre (il 6, ndr), fecero crollare il controsoffitto. Circostanza che, all’epoca, aveva costretto l’associazione a trasferirsi, pur sempre nei pressi degli spazi adiacenti la parrocchia di Sant’Antonio da Padova, vista l’inagibilità dell’altro padiglione. Dopo pochi giorni di chiusura forzata, in cui rimase comunque attivo il servizio di ascolto, un paio di mesi dopo fu completato il trasferimento nei locali provvisori, nella piena continuità per l’erogazione di un servizio fondamentale per le famiglie a rischio povertà.

Giacomo Giampieri