La Caritas torna operativa dopo due mesi

"Due mesi dopo la chiusura la Caritas di Falconara può tornare finalmente ad operare". L’annuncio, sul Carlino, viene dato dalla responsabile dell’associazione Ondina Ghergut. Era il 6 dicembre scorso quando la donna si era recata all’interno dei locali collegati alla parrocchia di Sant’Antonio da Padova, trovandosi di fronte l’imponderabile: il controsoffitto era franato a terra sotto i colpi delle infiltrazioni di acqua, ma anche per effetto delle scosse di assestamento post terremoto del 9 novembre scorso. "Non ho realizzato bene in un primo momento – racconta Ondina -. Poi mi sono affacciata nel salone principale, dove conserviamo gli indumenti e i viveri per le persone e ho visto che l’intonaco era crollato, con esso anche alcune parti in muratura e c’erano delle pozze all’interno della stanza: ho avuto paura". È seguita una chiamata immediata ai vigili del fuoco che, in pochi minuti, hanno raggiunto la Caritas, dichiarando inagibile gran parte dei saloni dove i volontari operano. Dopo quasi sessanta giorni di chiusura forzata, con non poche difficoltà nel gestire l’attività che è ugualmente proseguita con il servizio d’ascolto, la Caritas è tornata totalmente operativa. Ma non nella sede storica, off-limits e chissà per quanto ancora. Bensì in un’altra area, ugualmente concessa dalla parrocchia. Sabato, grazie al contributo del gruppo comunale di Protezione civile, è avvenuto il trasferimento nei "locali messi a disposizione dai Frati minori di Falconara – continua Ondina -. Grazie al prezioso contributo dei volontari della Protezione civile, tutto si è svolto con rapidità e precisione. Il 6 dicembre – ricorda la responsabile della Caritas -, a seguito delle ultime scosse di terremoto, era crollato il controsoffitto dei locali dove la Caritas raccoglie e distribuisce il vestiario per le famiglie in difficoltà della nostra città e non solo. I volontari del servizio non si sono mai arresi né scoraggiati di fronte alle difficoltà, in un periodo storico in cui le famiglie a rischio povertà sono purtroppo in continuo aumento".

Tant’è che si è scelto comunque di proseguire con le attività: "Non potevamo tenere chiuso: abbiamo svolto il nostro servizio di ascolto nei locali della parrocchia e abbiamo cercato di mantenere il più vivo possibile il rapporto con ognuno dei richiedenti. Fiduciosi che, nel giro di breve tempo, anche con l’appoggio della nostra sindaca Stefania Signorini, saremmo tornati ad operare. E così è stato – sottolinea Ondina -. A nome della Caritas e anche a nome della Fraternità dei Frati francescani, vogliamo esprimere il nostro sentito ringraziamento all’amministrazione comunale, alla Protezione civile e ai volontari che hanno reso possibile questa difficile operazione".

Giacomo Giampieri