La carta di Fabriano nelle opere di Dante

Riapre il Fabriano Paper Pavilion e giovedì prossimo alle 17, nella Sìsala Forme del complesso storico Cartiere Miliani a Fabriano, la Fondazione Fedrigoni Fabriano presenterà il progetto editoriale "C-Arte. I segni della carta Fabriano nelle opere di Dante, Raffaello e Canova", a cura di Livia Faggioni.

L’iniziativa - insieme all’apertura straordinaria alle visite guidate gratuite del Fabriano Paper Pavilion, nel weekend del 13 e 14 settembre, un viaggio immersivo nel patrimonio storico delle Cartiere fabrianesi - si inserisce nel programma della terza edizione del festival "Fabriano. Carta è Cultura". "Che la carta di Fabriano abbia una lunga storia e sia un artefatto bello e resistente ormai è noto dagli Appennini alle Ande - commenta la presidente della Fondazione, Chiara Medioli-Fedrigoni -. Con questo volume raccontiamo anche il patrimonio filigranologico che da secoli affascina studiosi e artisti in tutto il mondo e permette di tracciare con sicurezza le origini di un foglio. È un contributo alla cultura materiale e immateriale che Fabriano custodisce e continua a rinnovare".

Tra gli altri ci saranno il prof Marco Cursi, paleografo e docente all’Università degli Studi di Napoli "Federico II"; la profe Claudia La Malfa, storica dell’arte e docente all’American University of Rome.