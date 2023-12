La casa di accoglienza del Salesi, un atto di amore

Sono una vostra affezionata lettrice. Che bella la notizia di due giorni fa circa la casa di accoglienza del Salesi. È stato emozionante leggere la notizia della casa di accoglienza Galvani, in via Podgora 4. Da quanto ho capito, la proprietà è della Fondazione, ma la gestione è delle Patronesse. Un’associazione, la loro, che si batte da sempre per i piccoli pazienti dell’ospedaletto. Credo però che la loro organizzazione non sia abbastanza valorizzata dalle istituzioni. E voi, che cosa ne pensate?

Gianna S., Ancona