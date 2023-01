"La Casa di comunità di Voltana non basta"

L’attenzione sulla sanità locale è concentrata su alcuni temi che vedono come protagoniste le case di comunità. Fra carenze di medici e problemi di bilancio sembra infatti che il loro ruolo sia sempre più strategico nel rispondere alle esigenze sanitarie della comunità. Nell’ambito del bacino territoriale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, le case di comunità sono otto, presenti a Bagnacavallo, Villanova di Bagnacavallo, Cotignola, Bagnara di Romagna, Alfonsine, Conselice, Massa Lombarda e Voltana, località quest’ultima dove, dall’inizio del mese, è stato introdotta in via sperimentale la figura dell’infermiere di famiglia affiancato da due medici di medicina generale. Una soluzione che non soddisfa il gruppo consigliare Per la Buona Politica.

"Quello di Voltana è un argomento che si trascina da circa dieci anni – sottolinea il consigliere comunale del gruppo, Silvano Verlicchi –. In regione in questo decennio si sono realizzate e già attivate ben 124 case della salute di varie dimensioni rapportate al bacino d’utenza e alle patologie dei pazienti. Il progetto di casa della salute al servizio delle località situate a nord del territorio del Comune di Lugo da noi presentato a maggio 2021 è stato recepito integralmente dalla documentazione del Distretto nelle sue linee generali è ciò ci fa immensamente piacere. Riscontriamo purtroppo, nel particolare, che il modello casa della comunità di Voltana è ancora alquanto distante dalla nostra proposta e dagli indirizzi regionali. La sua operatività, prevista su un’area più limitata del territorio delle frazioni a nord del comune di Lugo, stante tutte le carenze e le criticità esistenti e senza alcuna ipotesi di soluzione immediata, sarà probabilmente insufficiente a garantire le risposte ai bisogni di salute della popolazione".

Intanto, per potenziare le case di comunità presenti sul territorio, l’Azienda sanitaria ha pianificato una lunga lista di interventi. Per la struttura di Alfonsine, dove lo scorso anno è stato riorganizzato il polo materno-infantile, è previsto, entro la metà del 2023 l’ingresso di altri due medici di medicina generale, in supporto ai due già presenti per ampliare gli orari di apertura del servizio. In più sono previsti interventi per il miglioramento dei percorsi di accesso, la costituzione di un punto unico di accesso (Pua) e di uno spazio di back office per ospitare i segretari clinici. A Bagnacavallo, dove da settembre 2022 è attivo all’interno della casa di comunità un nuovo percorso sperimentale di consultazione psicologica delle Cure primarie sono stati stanziati fondi Pnrr per interventi di ristrutturazione legati alla sostituzione di tratti di pavimentazione interna, manutenzione dei servizi igienici, risanamento di intonaci, sostituzione di serramenti esterni e di alcune porte ammalorate. Nelle Case di comunità di Conselice, Cotignola e Fusignano sono in corso i lavori di prevenzione incendi la cui conclusione è prevista entro il mese in corso. Nella struttura di Massa Lombarda invece sono in corso incontri per migliorare l’accessibilità al servizio.

Monia Savioli