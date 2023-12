"La casa è al centro di una tempesta perfetta"

"Una tempesta quasi perfetta", così ha descritto la problematica legata alla casa il sindaco di Firenze Dario Nardella, ospite nell’incontro ’Diritto alla casa – affitti brevi – turismo’, organizzato dal Pd e che si è svolto ieri a Palazzetto Baviera. "Un tema cruciale quello della casa che il Pd ha deciso di lanciare con una grande campagna – ha spiegato Nardella -. Una tempesta quella che stiamo vivendo e che rischia di mettere migliaia di famiglie in una situazione drammatica. Un combinato fatto di caro energia, aumento dei tassi d’interesse e dei beni primari che causa l’impossibilità di trovare uno sbocco sul tema della casa. Lo causa a quelle famiglie che si trovano nella ‘zona grigia’, troppo ricche per accedere ai bonus e troppo povere per arrivare a fine mese. Sono sempre di più. Abbiamo bisogno di edilizia popolare e di una politica che possa garantire un alloggio agli studenti e ai lavoratori fuori sede, stretti nella morsa degli affitti brevi per cui è chiaro che serve una regolamentazione".

A intervenire è stata anche Paola Curzi, del direttivo Pd, che ha posto l’accento sulle problematiche legate proprio agli affitti brevi che, soprattutto in città turistiche rendono impossibile, per chi ne necessita, trovare un alloggio a lungo termine. A commentare anche il capogruppo del Pd Dario Romano: "La vera sfida è quella di dare un equilibrio all’esigenza di residenzialità, sempre più pressante a Senigallia, e la capacità imprenditoriale turistica. L’obiettivo è rimettere al centro la possibilità di lavorare sugli affitti di lungo periodo e su un mercato immobiliare rivolto a residenti che possano vivere la città a pieno. Un’altra enorme sfida riguarda l’integrazione tra Senigallia e le valli del Misa e del Nevola: qui si gioca il futuro dello sviluppo economico, turistico, sociale e residenziale del nostro territorio. L’incontro di oggi apre un dibattito troppo spesso sottaciuto".