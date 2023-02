La Cassazione annulla la condanna di Bugaro e Spacca Nel mirino qualche centinaio di euro per francobolli

La Corte di Cassazione ha rinviato, di recente, gli atti alla Corte di Appello di Firenze per le posizioni di Giacomo Bugaro e Gian Mario Spacca, per la vicenda delle spese facili in Regione. Annullato il verdetto della Corte di Appello di Perugia che aveva condannato l’ex vice presidente dell’assemblea legislativa ad un anno e mezzo e l’ex presidente della Regione Marche ad un anno e 8 mesi, entrambi per peculato. Tutti e due erano ricorsi alla suprema Corte. Le motivazioni di secondo grado non avevano convinto le difese che avevano dunque impugnato la sentenza ricorrendo ai giudici di Roma. Sotto accusa ci sono le spese, definite "facili" dalla procura ordinaria che aveva fatto partire l’inchiesta, del Consiglio regionale Marche tra il 2008 e 2012. Sarà un nuovo tribunale quindi a decidere le sorti di Spacca e Bugaro. Ancora da fissare la data di udienza. Non si conoscono nemmeno le motivazioni dell’annullamento con rinvio che dovranno uscire nelle prossime settimane. Nel procedimento si contestava l’utilizzo di fondi pubblici per attività non prettamente legate a quella consiliare dei Gruppi. A Spacca si contestano spese residue ammontanti a qualche centinaia di euro, a Bugaro si contestano spese postali di francobolli.