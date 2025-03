La Castelfrettese allunga in testa. Passatempese e Argignano corsare

La Castelfrettese vince in trasferta e allunga in testa nel girone B di Prima Categoria in attesa del risultato odierno dell’Ostra impegnato sul campo della Labor, partita posticipata di un giorno per lutto. Nel girone C Passatempese e Argignano corsare in trasferta.

Prima categoria, 25esima giornata (ore 15). Girone B. Oggi: Labor-Ostra. Ieri: Pietralacroce-Borghetto 0-1, San Biagio-Borgo Minonna 1-2, Castelbellino-Staffolo 0-0, Castelleonese-Castelfrettese 2-3, FC Osimo-Olimpia Marzocca 2-2, Sampaolese-Filottranese 2-0. Rinviata: Real Cameranese-Montemarciano. Classifica: Castelfrettese 56; Ostra 48; Olimpia Marzocca 45; Montemarciano 43; FC Osimo 42; Borghetto 40; Borgo Minonna 36; Filottranese 33; Real Cameranese 31; Castelleonese 27; Castelbellino 25; Pietralacroce 23; Staffolo e Sampaolese 21; San Biagio 20; Labor 18. Prossimo turno: Borghetto-Castelbellino, Borgo Minonna-Castelleonese, Castelfrettese-Labor, Filottranese-FC Osimo, Montemarciano-Pietralacroce, Olimpia Marzocca-Ostra, San Biagio-Sampaolese, Staffolo-Real Cameranese.

Girone C. Real Elpidiense-Urbis Salvia 2-0, Belfortese-Potenza Picena 3-4, Camerino-Montecassiano 2-1, Casette d’Ete-Passatempese 0-2, Elite Tolentino-Montemilone Pollenza 4-1, Castelraimondo-Borgo Mogliano 0-0, Montecosaro-Portorecanati 1-2, San Claudio-Argignano 0-1. Classifica: Camerino 51; Borgo Mogliano 44; Potenza Picena 40; Castelraimondo 38; Belfortese 36; Passatempese, Montemilone Pollenza, Montecassiano, San Claudio e Argignano 34; Elite Tolentino 33; Portorecanati 31; Montecosaro 29; Casette d’Ete 23; Real Elpidiense 22; Urbis Salvia 11. Prossimo turno: Argignano-Castelraimondo, Montecassiano-Passatempese.