La Castelfrettese scende in Prima categoria

VISMARA

2

CASTELFRETTESE

1

VISMARA: Melchiorri, Nicolini, Bertuccioli, Harrach, Palazzi, Liera, Beninati (21’ st Oliva), Pistola (21’ st Letizi), Renzi, Gaudenzi (36’ st Pagnini), Colagiovanni. All. Vampa.

CASTELFRETTESE: Tomba (1’ st Cominelli), Lucchetti, Bartolini (1’ st Capitani), Mosciatti (1’ st Mechri), Sampaolesi, Simone (17’ st Rango), Mazzarini, Zannini, Rocchi, Brunori (36’ st Ginesi), Beta. All. Carta

Arbitro: Cocci di Ascoli Piceno

Reti: 3’ pt Beninati; 35’ pt Colagiovanni, 1’ st Zannini.

Sabato amaro per la Castelfrettese che al Benelli patisce la retrocessione in Prima Categoria dopo appena una stagione. Vismara salvo. Ai padroni di casa sarebbe bastato il pareggio, ma si aggiudicano il playout di Promozione (girone A). Grazie a due reti di Beninati e Colagiovanni. A inizio ripresa la Castelfrettese riapre la sfida con Zannini, ma ai biancorossi poi non riesce la rimonta. Oggi altro playout del girone A con l’Osimo Stazione che sale a Gabicce Mare.