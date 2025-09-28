La Castelfrettese sogna la vetta: oggi in campo col Moie Vallesina

Non cambia la vetta del girone A, perché la Biagio ferma la corsa del Vismara. Oggi previste quattro partite: fari puntati su Moie Vallesina-Castelfrettese, con il Moie che ha ingaggiato un difensore di esperienza come Paolino Mercurio sceso dal Cosmos (San Marino) visto l’infortunio di Pierpaolo Balducci, ma attenzione alla capolista Castelfrettese che sogna la vetta solitaria. Vigor Castelfidardo a Gabicce Mare per cercare di lasciare l’ultimo posto in classifica.

Promozione (girone A), quarta giornata (ore 15:30). Oggi: Pergolese-Lunano (ore 15), Alma Fano-Nuova Real Metauro, Gabicce Gradara-Vigor Castelfidardo, Moie Vallesina-Castelfrettese. Ieri: Portuali Ancona-Tavullia Valfoglia 1-1, Montemarcianese-Villa San Martino 0-0, San Costanzo Marottese-Ostra 2-2, Vismara-Biagio Nazzaro Chiaravalle 0-1.

Classifica: Vismara, Lunano e Castelfrettese 7; San Costanzo Marottese, Moie Vallesina e Alma Fano 6; Portuali Ancona e Montemarcianese 5; Villa San Martino, Biagio Nazzaro Chiaravalle, Tavullia Valfoglia e Nuova Real Metauro 4; Gabicce Gradara 3; Pergolese, Ostra e Vigor Castelfidardo.

Prossimo turno: Castelfrettese-Portuali Ancona, Lunano-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Moie Vallesina-Alma Fano, Nuova Real Metauro-Pergolese, Ostra-Gabicce Gradara, Tavullia Valfoglia-Vismara, Villa San Martino-San Costanzo Marottese, Vigor Castelfidardo-Montemarcianese.