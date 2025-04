La Castelfrettese spinge al successo l’Academy

Dopo la cavalcata trionfale della prima squadra, tornata in Promozione dominando il campionato di Prima categoria, e il successo della Juniores (campionato, prima, e titolo regionale lo scorso weekend, poi), la Castelfrettese guarda al futuro con rinnovato ottimismo. A tracciare un bilancio è lo storico dirigente del settore giovanile Renzo Amagliani, baluardo dei colori biancorossi e punto di riferimento per l’Academy Cfc, il sodalizio nato la scorsa estate assieme a Falconarese e Cameratese: "Bilancio positivo – l’esordio di Amagliani –. Il progetto dell’Academy Cfc, dove le difficoltà iniziali son state man mano superate grazie al buonsenso ed alla lungimiranza dei presidenti, ha incrementato la fiducia del territorio nei nostri confronti, che si è tradotta in un forte aumento di giovani e giovanissimi". Il tutto, da non dimenticare, in una stagione sportiva in cui le strutture sportive cittadine sono state messe a dura prova dall’alluvione del settembre 2024. Ma si è trovata, eccome, la quadra: "L’obiettivo è creare atleti che possano confluire un giorno nelle nostre prime squadre a seconda delle capacità individuali, nondimeno creare dei legami forti che garantiscano futuro sia sportivo che societario – prosegue Amagliani –. Si lavora per assicurare un percorso che accompagni i ragazzi dalla più piccola età sino alle prime squadre ed oltre, senza un limite di categoria già previsto in partenza". Per quanto riguarda la Castelfrettese, "la prima squadra in Promozione consentirà alla Juniores – per il terzo anno di consecutivo – di partecipare al campionato regionale e a tutti i ragazzi del territorio che abbiano l’ambizione di confrontarsi a questo livello anche la possibilità futura di affacciarsi alle prime squadre. Il tutto restando all’interno di una filiera protetta, virtuosa e condivisa da tre club, volta a valorizzare le capacità del giocatore e a scongiurare l’abbandono dell’attività".