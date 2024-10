La Castelfrettese vince e raggiunge la vetta

CASTELFRETTESE

2

BORGHETTO

0

CASTELFRETTESE: Giovagnoli, Lucchetti (43’ st Perna), Bartolini, Rango (19’ st Rinaldi), Mazzieri, Fabrizi, Mazzarini, Brunori, Serrani, Gabrielli (30’ st Santinelli), Zannini (47’ st Tomassini). Panchina: Graziosi, Cerasa, Fratesi, Polenta, Giacconi). All. Ricci.

BORGHETTO: Morresi, Pistelli, Bartolucci, Mosciatti (17’ st Re), Frulla, Sampaolesi, Paialunga R. (13’ st Barchiesi L.), Paialunga M. (45’ st Barchiesi D.), Spanò (43’ st Dayamba), Ledesma, Manganelli (17’ st Lutsak). Panchina: Ricci, Baldelli, Petrucci, Pigliapoco). All. Luchetta.

Arbitro: Chenouf di Pesaro.

Reti: 42’ pt e 16’ st Serrani

Dai quattro gol segnati a San Biagio ai due di ieri al Borghetto. La Castelfrettese si prende la seconda vittoria consecutiva nel giro di quattro giorni. Quella di ieri, nella sfida valida per il recupero della prima giornata di campionato del girone B di Prima Categoria (non disputata a settembre per le conseguenze dell’alluvione che ha colpito Castelferretti), è decisa dalla doppietta di Riccardo Serrani che si ‘beve’ il Borghetto con un gol per tempo, portandosi a quota 5 reti in 5 giornate. Una vittoria che permette alla Castelfrettese di agganciare in testa alla classifica Fc Osimo e Montemarciano. I biancorossi sbloccano la partita nel finale del primo tempo con Serrani che anticipa Morresi dopo una grande azione di Gabrielli a sinistra. Nel secondo tempo il raddoppio dello stesso Serrani dopo un’azione di Rango e rifinita da Gabrielli. Prima Categoria (girone B). Classifica: Castelfrettese, Fc Osimo e Montemarciano 11; Olimpia Marzocca 10; Real Cameranese e Borgo Minonna 9; Ostra e Borghetto 8; Filottranese, Castelbellino, Sampaolese e Labor 5; Pietralacroce 4; Castelleonese 3; San Biagio e Staffolo 2.