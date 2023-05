"La Cattedrale Ma non nel deserto"

"Sicuramente, secondo il, mio punto di vista, il monumento più rappresentativo della città di Ancona è la sua Cattedrale. E non mi riferisco solo al suo valore spirituale e religioso ma anche sotto quello architettonico, alla sua collocazione che lo vede sorgere in una posizione predominante e proprio sulla cima del colle Guasco. Qui c’è la storia di Ancona, c’è la dedica a San Ciriaco, patrono della città. Si porta con sé un valore ampio, caratteristico, è la scenografia di questo territorio e ingloba un senso affettivo che non viene messo in discussione da nessuno. Valorizzarlo? Innanzitutto consentendo di arrivarci chiaramente e facilmente visto che a tutt’oggi i turisti e i visitatori più in generale si smarriscono frequentemente. Secondariamente lo renderei realmente fruibile anche grazie ai servizi igienici pubblici che dovrebbero essere ben custoditi, e anche questa è una condizione che viene costantemente a mancare ormai da anni. Per quanto riguarda invece il secondo quesito non mi permetto di giudicare la capacità artistica di alcun autore. Il valore artistico impone rispetto. C’è però, come mi sono trovato a dire in altre occasioni, un monumento che sono i Rinoceronti di Trubbiani che vorrei valorizzare. Ponendoli al centro di piazza Pertini o spostandoli addirittura su piazza della Repubblica. L’attuale collocazione li vede infatti mortificati e colpiti dal degrado circostante, una condizione che anche in questo caso dura da troppo tempo senza che nessuno si sia mai posto il problema".