La Cbf Balducci a un passo dall’impresa con Perugia. Arriva un punto prezioso per la classifica

CBF BALDUCCI HR : Mazzon 18, Bonelli 4, Vittorini 2, Broekstra 8, Stroppa 4, Fiesoli 15, Bresciani (L), Bolzonetti 13, Dzakovic, Civitico. Non entrate: Pizzichini (L), Masciullo, Quarchioni, Morandini. All. Carancini.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Kosareva 12, Bartolini 7, Montano Lucumi 21, Traballi 25, Cogliandro 14, Ricci, Sirressi (L), Messaggi, Atamah, Viscioni. Non entrate: Turini (L), Braida, Lillacci. All. Giovi.

Arbitri: Usai, Lanza.

Parziali: (11-25 25-21 25-19 21-25 11-15)

La Cbf Balducci a un passo dall’impresa nel big match con Perugia. La leader della pool promozione di A2 di volley femminile vince al tie break una sfida appassionante e le maceratesi alla fine conquistano un prezioso punto in chiave playoff. Dominio Perugia nel primo set con le locali che riescono a fare solo 11 punti.

Il set successivo cambia volto nella seconda parte quando entra Bolzonetti, non al meglio per una distorsione alla caviglia, che si scatena in posto quattro con 5 punti e il 71% in attacco, propiziando l’1-1. Il terzo parziale si decide dal 15-17: un break di 9-0 lancia la Cbf Balducci sul 2-1, con tanta difesa e Fiesoli protagonista nel turno al servizio con 2 ace (e 6 punti nel parziale).

C’è la reazione di Perugia nel quarto set: nel finale l’attacco arancionero cala di percentuale (25%) e i 2 muri di Cogliandro portano il match al tie break. Nel quinto set Perugia guida sin dall’inizio e ritrova il suo gioco migliore in attacco con Montano e Traballi, vincendo la sfida.