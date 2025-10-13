La Cbf Balducci crolla sotto i colpi di Pinerolo

CBF BALDUCCI

0

WASH4GREEN MONVISO

3

CBF BALDUCCI HR : Bonelli, Kokkonen 10, Crawford 2, Decortes 12, Kockarevic 4, Clothier 4, Caforio (L), Ornoch 1, Piomboni, Bresciani, Mazzon. Non entrate: Batte, Capodacqua (L), Sismondi. Allenatore Lionetti.

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: D’Odorico 9, Dodson 12, Bridi 2, Davyskiba 14, Sylves 9, Malual 18, Moro (L), Bussoli, Siftar. Non entrate: Harbin, Scialanca (L). Allenatore Marchiaro.

Arbitri: Brancati, Salvati.

Parziali: 18-25 16-25 17-25.

Note - Spettatori: 760, Durata set: 25’, 25’, 27’; Totale: 77’. MVP: Malual.

La Wash4green Monviso domina dall’inizio alla fine e per la Cbf Balducci c’è ben poco da fare nella seconda giornata dell’A1 di volley femminile. Le piemontesi si fanno valere in tre set con una prova degna di nota in ogni fondamentale, le maceratesi non sono quelle viste contro Cuneo quando hanno sfiorato la vittoria, ma c’è anche da dire che Pinerolo vanta una qualità maggiore. Netta la differenza tra le squadre in attacco: Malual firma 18 punti e attacca con quasi il 60%, da evidenziare la prova della centrale Dodson (12) e della schiacciatrice Davyskiba (14), ma le ospiti si fanno valere anche a muro (9 vs 2) e al servizio (6 ace vs 1). Tra le maceratesi doppia cifra per Decortes (12) e Kokkonen (10).

Nel primo set Decortes si carica il peso dell’attacco arancionero (50%) ma non è sufficiente contro un avversario abile a muro (3) e pungente al servizio: le piemontesi fanno subito il break (4-8 e 9-16) e lo gestiscono fino al termine (18-25). Stessa trama nel secondo set: la Wash4green domina in attacco (52% vs 27%), Bridi gestisce bene la regia, Malual è la top scorer con 6 punti (67%), altri 4 muri piemontesi contribuiscono al 16-25 finale. La formazione di Marchiaro non accusa nessun: anche nel terzo Malual imperversa in attacco (9 punti totali nel parziale) e spegne ogni velleità di rimonta arancionera: 17-25.