La Celeste di Lopez cerca il primo squillo a Zanica (BG)

ZANICA (Bergamo)

La terza giornata di serie C propone per l’AlbinoLeffe la trasferta a Fiorenzuola contro una squadra ancora a zero punti.

Dimenticare la bruciante sconfitta con la Triestina. È questo l’obiettivo dell’AlbinoLeffe di mister Lopez, che oggi, ore 18.30 - sarà impegnato sul campo del Fiorenzuola del tecnico Andrea Bonatti. Il difensore Stefano Marchetti: "C’è sicuramente rammarico per non essere riusciti a ottenere i tre punti con la Triestina dopo essere passati anche in vantaggio. Vogliamo portare a casa la vittoria perché in queste prime due partite contro squadre davvero forti meritavamo sicuramente più del punto ottenuto".Vasco Algisi