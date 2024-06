La cena finisce con una bottigliata all’addome

Lo invita a passare il Ferragosto da lui e si ritrova con uno squarcio all’addome e un ricovero in ospedale. Con una bottiglia di vetro l’ospite ha aggredito il proprietario di casa, affrontandolo in cucina dopo aver scambiato forse una battuta per un rimprovero. "Ehi ma che ci fai qui dentro?" gli avrebbe detto il proprietario dell’abitazione trovando un po’ inusuale che a quell’ora della sera l’amico si trovasse in cucina. L’ospite gli avrebbe risposto male e tra i due è nata una discussione. In breve sono arrivati alle mani e ad avere la peggio è stato il padrone di casa. E’ finito in ospedale con diversi traumi, la milza lacerata e 50 giorni di prognosi. Un vetro della bottiglia che l’amico gli avrebbe rotto addosso è andato in profondità causandogli una lesione profonda.

Ferito l’uomo aveva cercato aiuto in strada, ancora sanguinante. I vicini avevano chiamato il 112 e sul posto erano arrivati i carabinieri. C’era stata una denuncia e un soccorso salvavita. Era il 15 agosto del 2020. I fatti sono accaduti a Fabriano. Per l’aggressore, un marocchino di 40 anni, di Casablanca, è arrivata una condanna a quattro anni di reclusione. Lo straniero è finito a processo davanti alla giudice Francesca Grassi, per lesioni gravi, che martedi ha emesso sentenza al tribunale di Ancona. L’imputato era difeso dall’avvocato Emanuele Senesi. La bottiglia impugnata e che avrebbe scagliato contro l’amico che lo ospitava è stata considerata un’arma impropria. La vittima è un suo connazionale, di 41 anni. I due si conoscevano da tempo e avevano deciso di trascorrere qualche giorno insieme in vista del Ferragosto. Sarebbe stato il 41enne ad invitare l’altro a casa sua e la breve vacanza sembrava trascorrere bene fino a quando è arrivata la sera di Ferragosto. L’imputato si era intrattenuto in cucina, forse per bere qualche birra di troppo, quando il proprietario di casa lo ha sorpreso rimproverandolo.

Indispettito il 40enne ha spinto via l’amico tirandogli una scarica di calci e pugni. Infine avrebbe impugnato una bottiglia di birra che si trovava sopra ad un mobile e gliela avrebbe rotta in testa. Il 41enne si è accasciato dolorante ma l’ira dell’amico non si sarebbe fermata tanto che gli ha dato un fendente allo stomaco con un pezzo di vetro. Il frammento è arrivato fino alla milza riportando lesioni anche alle costole. Erano stati i carabinieri a chiamare una ambulanza che ha portato il ferito prima all’ospedale di Fabriano poi a quello di Torrette per la gravità delle lesioni.

Marina Verdenelli