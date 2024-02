La Cenerentola di Rossini diventa film

Un angelo osserva Roma dall’alto e vaga per la città per scoprire chi è la persona che gli è stata affidata. Scende giù e trova Angelina: è orfana, è sola, e ha diritto di realizzare i propri sogni. Così inizierà il film ‘La Cenerentola’ di Damiano Micheletto, film tratto dall’omonima opera di Gioacchino Rossini. Ma sul grande schermo, oltre alla Capitale, appariranno luoghi ben noti ai marchigiani, anconetani compresi.

E’ infatti nella nostra regione che il produttore del film, il bolognese Paolo Rossi Pisu, intende girare diverse scene di quello che non è un ‘normale’ lungometraggio. ‘La Cenerentola’ rilancia infatti la sfida, alzando la posta, del bellissimo ‘Gianni Schicchi’, firmato dallo stesso Micheletto, presentato al Torino Film Festival e su Rai 1. La Genoma Films di Rossi Pisu propone dunque un altro adattamento di un’opera lirica filmata in presa diretta sul set. Un’opera non presentata in una cornice teatrale, dunque, ma tradotta in immagini filmiche con un ritmo, un montaggio e una scelta delle location in grado di far vivere le melodie del canto con una resa immediata e coinvolgente.

La scelta è stata di inventare un ambiente contemporaneo per una fiaba antica come ‘La Cenerentola’ rossiniana, che rinasce nella Roma di oggi, tra una borgata di periferia dove la protagonista vive sfruttata dal suo patrigno e l’affascinante mondo di una festa notturna, dove accorre tutto il mondo del jet-set, attratto dal miraggio del successo e della fama.

"Le riprese nelle Marche inizieranno a giugno – rivela Paolo Rossi Pisu -. Stiamo già scegliendo, insieme al regista, le location. Saranno luoghi di mare e dell’interno, anche del territorio anconetano". Per la città e il suo ‘hinterland’ sarà una bella pubblicità, anche perché il progetto della Genoma Films è di quelli importanti, anche a livello economico. "Il film sarà finanziato da me, dal Ministero della cultura e dalla Rai. Inoltre sono in contatto con la Marche Film Commission. L’obiettivo è convogliare tutte le ‘buone forze’ presenti nell’Anconetano".

Inutile dire le conseguenze positive che le riprese del film porterebbero con sé a livello economico, dal punto di vista del lavoro per le maestranze e dell’indotto. Paolo Rossi Pisu, figlio di Raffaele Pisu, è l’uomo che qualche anno fa ha portato il regista Oliver Stone ‘in tour’ nelle Marche, e che è di casa al festival del cinema di Venezia, dove ha presentato, tra gli altri, i film ‘Benelli su Benelli’ e ‘Nina dei lupi’, con Sergio Rubini.

