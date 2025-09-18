Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
Ancona
Cronaca"La ceramica racconta le Marche": i lavori 'istituzionali' di Iannucci
18 set 2025
RAIMONDO MONTESI
Cronaca
"La ceramica racconta le Marche": i lavori ’istituzionali’ di Iannucci

Per approfondire:

"La ceramica racconta le Marche". E’ il titolo della mostra che si inaugura oggi (ore 18) al Museo della Città - Spazio Presente di Ancona. Fino a domenica si potranno ammirare le opere di Paola Iannucci, la quale rivela che "la mostra raccoglie una serie di piatti istituzionali realizzati interamente a mano, nati da un profondo lavoro di ricerca, ascolto e osservazione. Ogni piatto racconta un territorio, la sua storia, i suoi simboli, la sua anima. Ho scelto con cura i soggetti da rappresentare: piazze, monumenti, stemmi, tradizioni popolari e volti illustri, dando loro forma con le antiche tecniche della ceramica artistica. Ogni piatto è un frammento d’identità, un ponte tra arte e memoria, tra passato e presente. Esporli ad Ancona, cuore delle Marche, è per me un grande onore e un’opportunità".

Nel corso della sua lunga carriera Paola Iannucci ha potuto maturare la propria arte attraverso il restauro di numerose chiese del centro Italia. A questa attività di pittura, scultura e restauro si è aggiunta poi quella della ‘decorazione ceramica’, che ha fruttato all’artista numerosi premi e riconoscimenti. La mostra, organizzata su iniziativa dell’Unione per la Difesa dei Consumatori (sezione Marche) resterà aperta dalle ore 10 alle 22.

