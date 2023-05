La cerimonia Due Ciriachini d’oro e benemerenze civiche La "meglio città" in piazza

Ancona rende omaggio ai suoi figli più meritevoli. Oggi (ore 11.30), festa di San Ciriaco, in piazza Cavour verranno assegnate le tradizionali civiche benemerenze. Oltre alle due medaglie d’oro alla scienziata Francesca Rossi e alla presidente delle Patronesse Filomena Felcini Fiore (interviste nella pagina a fianco), i ‘Ciriachini’ vanno a Giovanni Maria Pinat, presidente del Komaros Sub; Aurelio Paolinelli (alla memoria), che sviluppò l’Inrca; le volontarie del gattile di Vallemiano; Cristina Babino, scrittrice e poetessa; Marco Santagata, vigile del fuoco che ha sventato un furto; Gruppo Scout Agesci Ancona 1 (cento anni di vita); Leonardo Orsetti, donatore Avis e volontario; Paolo Marcucci, fondatore di Viaggiare in Libertà; Patrizia Pesaresi (alla memoria), psichiatra, psicanalista e scrittrice; Stefano Pellegrini, allenatore di basket, alla Stamura dagli anni ‘70; Croce Rossa Gruppo Giovani, per il suo molteplice impegno; Associazione Dentro il Sorriso OdV, che si prende cura dei bambini del reparto di Oncoematologia del Salesi; Stefano Piazzini, ‘anima’ di Legambiente; Massimo Tarabelli (alla memoria), imprenditore e volontario (Croce Gialla, Terza Via); Marco di Blasio, volontario, tra l’altro, nella Croce Rossa; Fondazione Banco Farmaceutico - Delegazione Ancona, che dona farmaci ai poveri; Amedeo Servadio, carabiniere impegnato nel sociale; Roberto Senigalliesi giornalista che da 40 anni si occupa di cronaca, sport e di Portonovo.

E ancora: Raffaele Ceccarelli, che ha convinto un’anziana ad abbandonare la sua casa danneggiata dal sisma; Massimo Bernetti fondatore della Umani Ronchi, ‘ambasciatore’ del Rosso Conero nel mondo; Associazione terza Via, da più di 20 anni promuove i diritti umani; Iridio Mazzucchelli, già Console della Federazione nazionale Maestri del Lavoro; Cristina Bilanci, psicologa, psicoterapeuta, che collabora con IOM Ancona e AIL Macerata; Simona Calcagnini, viceprefetto e capo di gabinetto della Prefettura; Irma di Cola Baldoni (Mimma), alla memoria, che favorì la fuga di soldati italiani prigionieri; A.N.D.O.S Ancona, che raccoglie donne operate al seno, e non solo; Marina Turchetti (Forum Donne, Consulta Minori della Cultura), presidente di Reti Culturali; ragazzi-giornalisti di Teenformo.it, l’Associazione marchigiana Astrofili, per l’attività didattica e divulgativa; Paolo Papili, giornalista, ‘aedo’ dell’Ancona calcio; Roberto Andreucci, fondatore dell’associazione Icaro; Isaj Neli, presidente di Oltre Le frontiere Anolf Marche; Roberto Gasparini, che da quasi 20 anni visita malati e anziani di Posatora; Primo Talevi, ‘anima’ del quartiere del Borghetto; Enzo Chionne, fondatore dello storico Liz Bar; Lucia Pauri, ostetrica che ha lavorato in un campo profughi di Lesbo. Riconoscimenti poi ai carabinieri che hanno salvato varie persone dal suicidio: Germano Perrone e Alessandro Ribezzi, Alessio Rossetti e Francesco Marinelli, Michele Ognissanti, Alessio Rossetti e Salvatore Amore, Pasquale De Luca, Mirko Labellarte, Ivan Mosca, Alessio Salvatore e Cristina Brignolo. A loro si unisce lo studente Nicola Sanna. Anche lui ha salvato una vita che rischiava di spegnersi. A chiudere la giornata, alle 19, la tradizionale tombola di San Ciriaco.