La Chemiba e il Real Fabriano si sbloccano. Brutto stop per Pietralacroce e Chiaravalle

Seconda giornata per la massima serie regionale di C1. La Chemiba Cerreto d’Esi, dopo un debutto da zero punti, ritrova subito vigore andando a vincere a Sarnano con il Tre Torri (1-5, Cinconze e Da Silva 2, Carnevali). "Siamo molto felici per il risultato - racconta Elia Cinconze, il laterale/pivot classe 2001 diventato ormai una certezza in casa Chemiba -. Siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto fin dal primo minuto, nonostante ci mancavano diversi giocatori per infortunio e squalifiche, però abbiamo una rosa molto lunga fatta di ottimi giocatori e abbiamo dimostrato anche di essere un ottimo gruppo unito e di aiutarci uno con l’altro. Sappiamo che è solo l’inizio dobbiamo continuare su questa strada, perché affronteremo tutte squadre forti che non ci regaleranno niente".

Vince la sua prima stagionale anche il Real Fabriano ai danni del Lucrezia (4-3, Argalia 3, Marturano). Pareggia la matricola Castelbellino con l’ACSS Mondolfo (3-3, Di Ronza, Casoli, autogol). Risultati deludenti, invece per Pietralacroce e Chiaravalle: gli anconetani perdono a Campiglione (5-2, doppietta Giordano), mentre i chiaravallesi a Fano con il Fortuna (6-1, Bartolucci).

Altri risultati: Montelupone-Futsal Monturano 3-3, Bayer Cappuccini- Sambenedettese 4-2. Classifica 2°g. Futsal Campiglione, Fortuna Fano 6, ACSS Mondolfo, Futsal Monturano 4, Bayer Cappuccini, Chemiba, Pietralacroce, Chiaravalle, Real Fabriano 3, Montelupone 2, Sambenedettese C5, Castelbellino 1, Lucrezia, Tre Torri 0.

Alice Mazzarini