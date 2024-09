La chiesa degli Aroli ospita il concerto del Duo Althea

Prosegue intorno al tema "Ci vuole un albero" il viaggio del XXIV Festival Pergolesi Spontini. Questa sera (ore 21) l’appuntamento è presso la Chiesa degli Aroli di Monsano, dove si esibiranno il Duo Althea, composto da Nicola Possenti al pianoforte e Paolo Pellegrini al clarinetto. E’ il secondo dei quattro concerti che vedono come protagonisti giovani ensemble da camera, ospiti del Festival grazie a ‘Residart’, la prima rete di Residenze d’artisti nata nelle Marche, e all’Orlando European Summer Course for Chamber Music, uno dei più prestigiosi festival di musica da camera dei Paesi Bassi.