"La chiesa di San Domenico chiusa? È un insulto alla città: ora riapritela"

di Claudio Desideri "La chiusura della chiesa di San Domenico in Ancona per il sisma del 9 novembre a ragione, credo di poterla definire un insulto alla città, ai cittadini, ai turisti". Con queste parole il prof Giordano Pierlorenzi, ex direttore e ora presidente del Comitato scientifico dell’Accademia di belle arti Poliarte di Ancona, apre la sua accorata lettera inviata domenica scorsa alla città. Uno scritto che riassume il malessere provato da moltissimi cittadini dopo la chiusura della chiesa. San Domenico infatti è una dei simboli più importanti di Ancona non solo per il suo valore storico ed artistico ma soprattutto perché è una chiesa frequentata da persone che giungono da ogni parte della città per assistere alle celebrazioni liturgiche ed ascoltare la parola dei frati Domenicani. San Domenico, lo ricordiamo, fu chiusa immediatamente dopo la scossa del 9 novembre scorso per motivi di sicurezza. Dopo il sopralluogo dei Vigili del Fuoco, dei tecnici della Soprintendenza e del Comune di Ancona, proprietario dell’immobile, fu deciso di mantenerla chiusa. I danni furono definiti lievi come pure minimi i lavori da eseguire per la riapertura in sicurezza rinviando le opere più consistenti ad altro momento. Ma da quei giorni non si è saputo...