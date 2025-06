La chiesetta di Santa Maria ha riaperto. Ecco gli orari per le visite guidate

La Chiesa di Santa Maria a Portonovo è una delle chiese romaniche più belle d’Italia. La gestione della sua apertura al pubblico è stata affidata alla società cooperativa Abaco insieme alla Conero Season che da anni collabora con la Riviera del Conero. Dal 24 aprile al 15 settembre sarà quindi aperta dal giovedì alla domenica, dalle 15 alle 19. Ogni ora guide esperte seguiranno le visite guidate. La bella notizia sta soprattutto nell’apertura della chiesa anche nel periodo invernale e che su prenotazione si potranno fare le visite anche in orari di non apertura chiamando il 349.5531630 o via mail chiesaportonovo@gmail.com. Dal 22 giugno a Santa Maria di Portonovo si terrà la santa messa domenicale alle ore 9.30. Al momento non vi è ancora un calendario definito degli eventi che si terranno nella Chiesa ma sicuramente sono previsti concerti, mostre di pittura e di fotografia, eventi enogastronomici con gli operatori di Portonovo.