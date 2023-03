"La chiusura degli sportelli bancari penalizza tutti"

"Continua l’emorragia di servizi nelle aree interne della provincia di Ancona. Chiuderanno i battenti gli sportelli bancari di Banca Intesa e Bper nei comuni di Staffolo, Monte San Vito, Cerreto d’Esi e Genga. A giugno, poi, sarà la volta della filiale di Intesa Sanpaolo a Serra San Quirico". Lo scrive in una nota il capogruppo Pd in Consiglio regionale delle Marche, Maurizio Mangialardi. "Esattamente un anno fa, il Consiglio regionale, approvando all’unanimità una mozione del Partito Democratico volta a prevenire la situazione che si stava determinando a causa di alcune scelte aziendali annunciate dagli istituti di credito, - ricorda Mangialardi - aveva impegnato la Giunta regionale a mettere in campo una serie di azioni, tra la definizione di un’intesa con la Commissione regionale Abi Marche che, sotto l’egida di Banca Italia, favorisse il mantenimento dei presidi bancari per almeno cinque anni, e il riconoscimento degli uffici postali operativi in quelle zone a operare come sportelli finanziari in collaborazione con le banche". "Nonostante la tempestiva azione del nostro gruppo - commenta il capogruppo dem - la giunta regionale ha fatto ben poco, e da domani molti cittadini delle aree interne e, in particolare della zona montana, dovranno subire ulteriori disservizi. Va da sé che a patire i maggiori disagi saranno quelle fasce più deboli della popolazione come gli anziani".