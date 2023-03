"La ciclabile del Conero entro aprile"

Pista ciclabile del Conero, i lavori saranno terminati entro la fine del prossimo aprile. Ad annunciarlo ufficialmente è stato l’assessore comunale ai lavori pubblici, Paolo Manarini, rispondendo a un’interrogazione sullo stato delle cose del progetto pensato e avviato nel 2018. Un percorso, quello della biciclovia del Conero da Pietralacroce a Portonovo, che in parte è già frequentato per passeggiate a piedi e in bici sebbene sia ancora ufficialmente attivo il cantiere e dunque tecnicamente il transito dovrebbe essere vietato: "Ci sono tante persone che la frequentano e c’è il rischio che si possano fare male e chiedere i danni. Inoltre alcuni tratti sono rovinati. Passano gli anni e la fine dei lavori non arriva, come mai?" ha chiesto la consigliera Maria Grazia De Angelis a Manarini, la cui risposta è subito arrivata: "Alcune recinzioni sono state divelte, ci sono stati degli atti vandalici e se i lavori in alcuni tratti non sono stati fatti bene ne chiederemo conto alla ditta incaricata _ è stata la replica dell’assessore ai lavori pubblici _. Comunque adesso la situazione è stata risolta sotto il profilo dei lavori che dovrebbero riprender già la prossima settimana e, come accennavo prima, terminare tra quaranta giorni al massimo". C’è anche una novità in più: "Grazie a un finanziamento ulteriore dalla Regione di 80mila euro riusciremo a collegare la biciclovia da Pietralacroce fino a Valle Miano" ha aggiunto Manarini. Intanto, sempre di tema di sostenibilità, ci sono problemi sul fronte dello schermo di piazza Cavour su cui mettere i dati dell’inquinamento della città. uno dei pezzi principali del Pia, il piano contro l’inquinamento di Ancona: "Non si trovano le ditte in grado di garantire il lavoro, non ci sono i materiali per realizzare quello schermo" ha detto l’assessore all’ambiente Michele Polenta.