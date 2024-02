La ciclopedonale è realtà. L’assessore Berardinelli:: "Così turismo tutto l’anno". Poi la bordata all’ex giunta

La ciclopedonale del Conero è pronta: a marzo l’inaugurazione dell’opera costata circa 1.2 milioni di euro che collegherà Pietralacroce a Portonovo.

Un percorso di 7 circa chilometri che si snoderà lungo il suggestivo tratto naturalistico in area Parco, collegandosi a un altro pezzo di percorso attivo ormai da anni, ossia ‘Direzione Ancona’, il tratto che va da Vallemiano a Pietralacroce.

L’opera è stata impostata, progettata e praticamente realizzata quasi al 100% dalla precedente amministrazione comunale guidata dal centrosinistra.

Ci sono voluti meno di due anni per realizzarla e il grosso del tempo è stato preso dagli espropri dei terreni interessati dal percorso, con indennizzi per circa 230mila euro del valore totale dell’opera, in parte già pagati e comunque realizzati senza contenziosi: "La ciclopedonabile del Conero avrà un valore turistico molto importante _ha detto ieri in conferenza l’assessore con la delega al turismo, Daniele Berardinelli che poi ha voluto lanciare una frecciatina alla vecchia giunta _ Pur non essendo ufficialmente entrata in uso, con una serie di inaugurazioni farlocche, la pista ha da subito avuto un grosso successo. Sarà molto utile per allungare la stagione turistica, in primavera e in autunno. Il percorso sarà totalmente protetto e (a parte un brevissimo attraversamento in zona Capannaccia, ndr) non interferirà mai con il traffico veicolare. Questa ciclabile ci è piaciuta molto, altre meno, vedi quella dalla stazione al centro".

È giusto precisare che la ciclopedonabile è stata resa fruibile da mesi ormai grazie a delle ordinanze che ne hanno decretato la piena sicurezza.

Alto gradimento è stato espresso anche dal presidente del Parco del Conero, Luigi Conte: "L’abbiamo subito sposata, non fa che arricchire il nostro ricco panorama sentieristico composto da 18 percorsi e alimentare il cosiddetto ‘turismo lento’, un fenomeno in larga e costante espansione. Lungo la ciclabile ci saranno dei punti in cui sarà possibile ricaricare le bici elettriche, metteremo delle fontanelle per bere acqua, sarà possibile consultare mappe. In più, a Pietralacroce, nei pressi del capolinea di Conerobus, lungo la provinciale del Conero, realizzeremo la Porta del Parco di Ancona; le altre saranno realizzate nei comuni che fanno parte dell’ente parco, Sirolo, Numana e Camerano".

Il Comune di Ancona ha appena firmato un protocollo di intesa insieme ad altri 25 comuni della regione, ripartiti tra le province di Fermo, Macerata e Ancona per la promozione di un circuito ciclabile turistico per scoprire tutte le bellezze della nostra regione.

Si tratta del protocollo d’intesa ‘Noi Marche’, un’iniziativa volta a promuovere la collaborazione e lo sviluppo della regione marchigiana: "In questo percorso – spiega ancora Berardinelli – sarà ricompresa anche la ciclopedonale del Conero, incentivando così la promozione del territorio dorico sotto il profilo turistico, captando anche un flusso turistico sempre più in espansione come quello su due ruote".

Pierfrancesco Curzi