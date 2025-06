La Cinquecento scomparsa. In due finiscono a processo. Accusati di ricettazione

Da Ancona a Jesi. Ha fatto tutta questa strada un’auto d’epoca, scomparsa dal garage di una villa a Pietralacroce e ritrovata dalla figlia di una anziana signora deceduta e alla quale sarebbe stata rubata. Il furto, di una vecchia Fiat 500, è stato scoperto nel 2019 e dietro quell’ammanco ci sarebbero un siciliano di 47 anni e un napoletano di 38 anni. Avrebbero contribuito a far sparire il gioiellino di famiglia, un modello del 1970, color nocciola, del valore di quasi 5mila euro stando all’attuale mercato delle auto d’epoca simili a quella. I due uomini ieri sono stati rinviati a giudizio dal giudice Alberto Pallucchini e per loro inizierà il processo il prossimo 21 ottobre. Sono accusati di ricettazione e falso in atto pubblico. Il furto dell’auto d’epoca era stato denunciato dalla figlia della donna defunta, il 3 maggio del 2019, nella caserma dei carabinieri di via Piave, ad Ancona. La figlia era stata a casa della madre e si era accorta che dall’autorimessa non c’era più la 500. Facendo delle ricerche, anche con una visura al Pra, il pubblico registro automobilistico, aveva visto che la 500 era stata rimessa sul mercato finendo da un carrozziere jesino che l’aveva poi rivenduta nel 2022. Il carrozziere l’avrebbe avuta dai due indagati, al siciliano viene contestato il falso in atto pubblico mentre al napoletano anche la ricettazione. Tramite una agenzia automobilistica di Jesi il siciliano avrebbe dichiarato il possesso della vettura intestandola al vicino di casa, il napoletano che poi l’avrebbe ceduta al carrozziere. Gli imputati sono difesi dall’avvocato Francesco Conti. La figlia della defunta è parte civile con l’avvocato Marco Fanciulli. Per la donna non è stato più possibile rientrare in possesso del veicolo, anche se lo aveva ritrovato, perché passando di mano più volte c’è la buona fede in chi lo ha acquistato che lo ha rimesso a posto e circola in Vallesina. Giuridicamente non ci sono appigli per riaverlo ma può fare rivalsa su chi lo ha fatto arrivare fin lì.

ma. ver.