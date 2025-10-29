La cintura per fermare l’emorragia. Carabiniere salva un giovane

Sono trascorsi tredici giorni da quando l’appuntato Pasqualino Gaetani, in servizio alla caserma dei carabinieri di Senigallia, con tempestività, ha evitato che un incidente potesse trasformarsi in tragedia. Non si è tirato indietro di fronte ad una situazione difficile, ma ha messo in campo ogni sua competenza. L’uomo era in auto con il figlio 17enne quando, nella zona industriale di Corinaldo, è intervenuto per soccorrere un centauro 30enne che pochi minuti prima aveva urtato un auto riportando lesioni gravissime. Il militare si è prodigato per soccorrere il giovane utilizzando la propria cintura come laccio emostatico per fermare un’abbondante emorragia a una gamba e riuscendo così a stabilizzare il ferito fino all’arrivo del personale medico.

Il trentenne è stato trasferito all’ospedale di Torrette dov’è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ora sta bene. Ieri il comandante della Compagnia dei carabinieri di Senigallia, Capitano Felicia Basilicata ed il sindaco di Corinaldo Gianni Aloisi hanno incontrato l’appuntato scelto Pasqualino Gaetani, in forza alla Centrale Operativa della caserma dell’Arma senigalliese, per ringraziarlo per il suo gesto di grande coraggio e altruismo.

"Un gesto encomiabile, a lui va il ringraziamento di tutta l’Amministrazione comunale di Corinaldo – spiega il sindaco Gianni Aloisi – coraggio e altruismo che hanno permesso di evitare che una situazione di per se grave potesse degenerare". L’appuntato ha raccontato di aver messo in pratica gli insegnamenti ricevuti nei corsi di primo soccorso e l’esperienza maturata in zone di guerra.